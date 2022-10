La sinistra che ha paura del ‘virus Mussolini’

La polemica sulla foto del dittatore al ministero

2' DI LETTURA

Caro direttore…

Ho scoperto che al Mise ed a Palazzo Chigi c’era la foto di Mussolini. Detto fra noi una cosa gravissima, pensi che nella foto si vedeva proprio la faccia. Effettivamente, ho pensato, stavolta l’hanno proprio fatta grossa. Manco sono arrivati e si sono fatti conoscere. Chi? La Meloni e La Russa, naturalmente. Direttore, come non l’hanno messo loro? Ed io che pensavo che gliel’avessero messa loro a sfregio. Macché, sono davvero un malpensante.

A quanto pare, la foto dello scandalo (il ritratto di Mussolini, c’è da rabbrividire) era, invece, con quelle degli altri ministri, in una mostra per i 90 anni di Palazzo Piacentini sede del Mise. “Ci stanno tutti i ministri, ahimè Mussolini è stato il primo ministro delle corporazioni”, ha sottolineato Giorgetti.

Pier Luigi Bersani, che fesso non è, temendo che non si trattasse di un’immagine statica, cosa che di solito è la fotografia, si è giustamente allarmato e ha pensato: vuoi vedere che me lo mettono accanto e questo di notte, zitto, zitto mi fa qualche cattiveria sapendo che sono comunista?

Ha fatto allora furbescamente un tweet dicendo: se c’è la foto di Mussolini chiedo che la mia foto sia rimossa. Giorgetti, come si dice dalle nostre parti, si è sentito preso dai Turchi, ma ha reagito prontamente: la foto di Mussolini c’è anche a Palazzo Chigi visto che è stato Presidente del Consiglio ma se è un problema la togliamo. Chi se la prende la responsabilità? E se poi a Bersani succede qualcosa? Un virus per esempio, Bersani e Mussolini erano tutti e due senza mascherina. Ma c’è di più.

Fratoianni ha infatti provato a spiegarlo a Giorgetti che faceva il finto tonto. Beh, se Giorgetti non ci arriva, provo a spiegarglielo anch’io: la foto o il ritratto di Mussolini per quello che rappresenta nella storia degli italiani, al ministero dello sviluppo economico non ci deve stare”. Pare che abbia poi chiamato D’Alema e Prodi che in passato sono stati presidenti del Consiglio e abbia loro urlato: ma di cosa vi siete occupati mentre eravate premier? Non l’avete visto che c’era la foto di Mussolini a Palazzo Chigi?

Direttore, diciamo la verità, ha ragione Fratoianni. Poteva succedere anche che la gente guardando la mostra poteva pensare: ma allora questo Mussolini era un brav’uomo e un buon ministro se è qui accanto a Pier Luigi Bersani. Direttore, ho sempre pensato che la storia dovesse servire a raccontarci il passato e la memoria a farci comprendere dove c’è o c’è stato il male o il bene e che bruciare libri o eliminare foto servisse solo a nascondere la polvere sotto il tappeto. Direttore, ma io non capisco niente, questi di una certa sinistra intellettuale e raffinata sono dei veri furboni. Ne sanno una più del diavolo.