La strage dei braccianti agricoli, si indaga per omicidio stradale

La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta

SIRACUSA – La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale sull’incidente in cui ieri, lunedì 17 marzo, sono morte tre persone e altre sette sono rimaste ferite. Un pulmino da nove posti, su cui viaggiavano le vittime, tutti braccianti agricoli regolarmente assunti, si è scontrato con un camion sulla statale 194 nel territorio di Carlentini in provincia di Siracusa.

A perdere la vita il sessantenne Salvatore Lanza, il sessantunenne Salvatore Pellegriti, e il diciottenne Rosario Lucchese, dipendenti di un’impresa del Catanese specializzata nella raccolta degli agrumi. Erano tutti di Adrano e stavano rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. Sul camion con il cassone c’era solo l’uomo al volante e stava rientrando a Vizzini.

Lo schianto frontale è avvenuto al chilometro 19 lungo un rettilineo all’altezza della frazione di Cannellazza. I due mezzi si sono scontrati nella parte anteriore sinistra. Uno dei veicoli ha parzialmente invaso la corsia.

Stanchezza o distrazione? Per conoscere l’esatta dinamica bisogna attendere l’esito dei rilievi eseguiti dai carabinieri della compagnia di Augusta e del reparto operativo di Siracusa.

La procuratrice Sabrina Gambino ha disposto la restituzione delle salme alle famiglie dei braccianti morti nell’incidente.