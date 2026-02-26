Le indagini dei Falchi della squadra mobile e del commissariato Brancaccio

PALERMO – Ha un nome uno dei tre componenti della banda che ha assaltato una gioielleria in corso dei Mille, a Palermo.

Si chiama Carlo Cardella ed ha 40 anni. I poliziotti lo hanno arrestato per la tentata rapina a mano armata alla Ga.Ma. Trading.

Nel pomeriggio dello scorso 11 febbraio i tre hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale. Uno aveva in spalla uno zaino da raider, un altro impugnava una pistola mai ritrovata.

La reazione del titolare, picchiato dai rapinatori, ha fatto fallire il colpo e i tre si erano dileguati a bordo di una Lancia Y.

La macchina di proprietà dell’indagato è stata ritrovata e sequestrata nel quartiere Oreto. Il gioielliere ha riportato ferite giudicate guaribili in due settimane.

Le indagini sono state condotte dai Falchi della squadra mobile di Palermo e dai poliziotti del commissariato Brancaccio che hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Riconosciuto il 40enne come uno dei tre rapinatori, gli agenti hanno proceduto al fermo, poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

Ora si trova rinchiuso nel carcere carcere Pagliarelli. Le indagini proseguono per arrivare all’arresto degli altri due componenti della banda.

Per Cardella, oltre alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono state decisive le dichiarazioni di alcuni testimoni.

Si lavora anche capire se l’assalto sia stato l’azione di un gruppo di cani sciolti oppure se ci sia dietro l’autorizzazione di qualcuno che conta nel quartiere.