La tromba d’aria travolge il lido: paura e tre feriti

È accaduto in Puglia

La tromba d’aria è arrivata all’improvviso e ha seminato il panico in spiaggia. Ieri, venerdì 26 luglio, si è abbattuta Lido Marini, Marina di Ugento, in provincia di Lecce. Tre persone sono rimaste ferite per fortuna non in maniera grave. C’era parecchia gente in spiaggia.

Intorno alle ore 13:15, una tromba d’aria ha improvvisamente travolto la struttura. Sradicati ombrelloni, gazebo, sdraio e lettini. È stato immediatamente attivato il piano collettivo di salvataggio che è in funzione sul litorale.