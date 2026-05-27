"Nessun accordo ai ballottaggi"

PALERMO – “In questo momento sono in corso riunioni importanti, convocate da Schifani, per rimettere insieme i pezzi di centrodestra ed evitare che il nostro miracolo, la nostra vittoria, accada. Noi non faremo accordi con nessuno”. Lo ha detto Ismaele la Vardera, deputato regionale leader di Controcorrente, e candidato alla presidenza della Regione Siciliana, presentando i risultati delle Amministrative in Sicilia e i tre candidati a sindaco, sostenuti dal suo movimento, che andranno al ballottaggio: Michele Sodano ad Agrigento, Serafino Arena a Ispica (Ragusa) e Giuseppe Gullotta a Bronte (Catania).

“Noi siamo da soli contro tutti, loro più si mettono insieme e meno voti prenderanno”, ha aggiunto La Vardera che poi ha parlato così del suo movimento: “Quello compiuto in un anno dalla nascita di Controcorrente è un miracolo”, ha sottolineato.

“Partecipare o meno alle Comunali era una sfida titanica ma noi abbiamo deciso di esserci e i dati sono stati straordinari – ha aggiunto -. Oggi siamo la locomotiva del campo alternativo a Schifani. Questi tre candidati, che andranno alla ballottaggio, sono degli eroi. Oggi abbiamo una sfida importante che sono i ballottaggi, ma siamo convinti che questi tre Comuni faranno la differenza”. La Vardera ha poi confermato la propria candidatura a presidente della Regione Siciliana.

La parola ai candidati di Controcorrente

“A Ispica Controcorrente ha portato un’area di cambiamento – ha detto Arena -. Secondo le percentuali siamo sopra in quanto a numeri a Noi moderati, Sud chiama nord e Pd. La nostra è stata una campagna elettorale pulita. Spero di portare un ottimo risultato”.

“Noi, attraverso Controcorrente, abbiamo trovato un interlocutore che risponde alle esigenze che la nostra cittadinanza ha sempre avuto – ha evidenziato Gullotta – la gente sogna normalità, le strade senza buche, i medici di famiglia, l’acqua che ogni anno a settembre manca, il pronto soccorso dell’ospedale funzionante”.

“Un risultato straordinario – ha ricordato Sodano -. Controcorrente è riuscito a riaccendere la voglia e la speranza di fare politica, soprattutto nei giovani. Oggi presentandoci alle amministrative, guidando la coalizione del campo largo, Controcorrente riesce anche a ridare vitalità a quei partiti che negli ultimi anni non riuscivano bene ad esprimere quello che era il loro ruolo”.

Amministrative, ‘redde rationem’ nel centrodestra siciliano

Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio hanno, di fatto, segnato un arretramento del centrodestra. Nella coalizio9ne che sostiene il governo regionale, ora, è partito il ‘redde rationem’.