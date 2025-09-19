La Vardera: “Podcast su Riina jr, farò un esposto alla polizia postale”

"Una puntata agghiacciante"

PALERMO – “Una puntata di questo pseudo podcast che è agghiacciante. Un tentativo di eroicizzare Totò Riina e lo hanno fatto invitando il figlio del boss Riina, anche lui condannato per associazione mafiosa, con tanto di ingresso negli studi in pompa magna” A dirlo il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.

La Vardera sul Podcast di Riina jr

“Ho visto questa puntata – ha commentato – ed è un continuo tentare di far passare la figura di Totò come un uomo onesto e contro il sistema, ma la cosa più vergognosa è stata la totale sudditanza degli intervistatori che non sono stati in grado di fare neanche una domanda sulla storia efferata e criminale del padre. Chiedo formalmente al gestore del podcast di togliere questo scempio dalla rete poiché fortemente diseducativo per le nuove generazioni diversamente”.

“Anche io ho partecipato una volta a quel podcast ma non si può di certo associare la mia faccia a quel podcast, per questo voglio che cancelli la mia puntata e tutti i miei riferimenti o me o i Riina. Venga anche chieda scusa alla Sicilia e ai siciliani” ha detto.

La Vardera: “Sto preparando un esposto”

“Un boss mafioso, e non un grande boss italiano come l’hanno definito, come Riina non va ricordato per essere beatifico e chiunque faccia ‘apologia crimininale o mafiosa’, proprio come hanno fatto questi del podcast solo per fare visualizzazioni online si qualificano da soli per questa ragione – annuncia La Vardera – sto preparando un esposto alla polizia postale e sto facendo una segnalazione all’Agcom per fare in modo che quando si parli di mafia, si ricordi che questi hanno distrutto la nostra terra e rovinato la vita dei siciliani”.

Ecco le parole del figlio di Riina che hanno suscitato l’indignazione della politica siciliana.