‘L’Acchianata delle Rosalie’, mostre e performances in onore della Santuzza

L'assessore alla Cultura Giampiero Cannella: percorso eccezionale

PALERMO – Un programma ricco di performances con oltre 150 artisti palermitani che si esibiranno lungo un percorso di vari chilometri con dei pit-stop in quattro postazioni diverse. Come da tradizione torna, a Palermo, ‘L’Acchianata delle Rosalie’. Il pellegrinaggio, in onore della Santuzza, che coinvolge migliaia di fedeli le sere del 3 e 4 settembre.

Cannella: “Percorso eccezionale”

“È la terza edizione di una iniziativa che abbiamo voluto proprio per accompagnare il momento religioso. La conferma di una formula che funziona”, ha commentato l’assessore alla cultura Giampiero Cannella. “Non è ovviamente alternativa, ma è un complemento di quel percorso religioso eccezionale che porta i fedeli palermitani fino al santuario di Santa Rosalia”.

“L’acchianata, per i palermitani, è certamente un momento di riflessione, sicuramente un momento religioso, ma diventa anche un momento di grande suggestione da vivere con gioia attraverso le performance artistiche che ci accompagneranno lungo l’ascesa di Monte Pellegrino”.

Le novità di questa edizione

“Quest’anno, rispetto agli anni passati, ci sono inoltre alcune novità – ha aggiunto Cannella -. Abbiamo arricchito ulteriormente il programma”. In questa edizione verrà infatti stilato un calendario unico condiviso con l’Acchianata delle Rosalie e sarà installata, ai piedi del Monte, la statua di Santa Rosalia, ideata da Fabrizio Lupo e costruita insieme ai ragazzi della casa circondariale Ucciardone in occasione della 395° edizione del Festino di Santa Rosalia.

“Faremo vedere le stelle – ha continuato l’assessore -. Nel senso che, sul Belvedere, ci saranno l’osservatorio astronomico e il planetario che consentiranno di guardare il cielo nella notte del 4 settembre”. Verrà inoltre dato il Premio Acchianata delle Rosalie, verrà allestito il workshop fotografico ‘Rosalia 401’ e si potrà assistere ad un cameo in collaborazione con il City Football Club.

Gli ospiti

“All’evento parteciperanno, tra gli altri, Giulia Giambrone, vicecampionessa nazionale di passo a due, Camilla Rinaldi, Gió Di Tonno, Domenico Pellegrino – ha continuato Cannella -. Sarà, dunque, un importante momento anche per l’ambiente artistico culturale di Palermo che consolida le peculiarità di una città, che è meta turistica, senza snaturarne l’identità”, ha concluso il vicesindaco.

Il programma

Si parte stasera alle 20, quando il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e il Vicesindaco, Giampiero Cannella, taglieranno il nastro ai piedi del Monte dando il via all’Acchianata.

Alle 20.30 partiranno le performances nelle diverse stazioni che si ripeteranno a ciclo continuo fino alle ore 23.30. Ogni artista eseguirà un cameo, una preghiera alla Santuzza, offrendole tributo con la propria arte. Il 4 settembre, invece, dalle 21 fino a mezzanotte sarà possibile guardare le stesse dall’osservatorio allestito al Belvedere.