L’accoltellamento in via Chiavettieri, individuato e denunciato un 19enne

L'operazione della squadra mobile

PALERMO – Individuato e denunciato l’autore dell’accoltellamento di un pregiudicato 35enne in via dei Chiavettieri nella notte tra sabato e domenica. Sarebbe stato M.A., 19 anni, con vari precedenti, a colpire con due fendenti alla schiena F.B. dopo una lite nella strada piena di locali nella zona di piazza Marina.

L’operazione è stata condotta dagli uomini della squadra mobile di Palermo che sono riusciti a individuare l’aggressore grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

L’aggredito è stato medicato in ospedale dove sono state riscontrate ferite alla schiena compatibili con un’arma da taglio. Le sue condizioni non sono gravi. Il 19enne è stato denunciato in stato di libertà e deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale per via della condotta aggressiva nei confronti degli agenti durante la perquisizione a suo carico.

L’individuazione del responsabile dell’accoltellamento è stata possibile grazie al tempestivo intervento assicurato da agenti del dispositivo di ordine e sicurezza pubblica a presidio delle “zone rosse”, recentemente istituite nelle aree della movida cittadina.