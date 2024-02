Ladri rubano un’auto e si schiantano durante la fuga VIDEO

Gli abitanti del quartiere hanno dato l'allarme

ALTAMURA – Ladri rubano un’auto e si schiantano durante la fuga in Via Madonna della Croce, ad Altamura. Il colpo, messo in atto con la tecnica del traino, ha visto protagonisti almeno tre individui che hanno cercato di portare via una Mercedes GLC. Nonostante gli allarmi del veicolo e la presenza di testimoni, i ladri hanno proseguito nel loro intento finché, nel tentativo di fuga, non hanno perso il controllo, schiantandosi con l’auto oggetto del furto.

Rubano auto ma la fuga dura poco: il video dello schianto

L’episodio è stato immortalato da alcuni residenti preoccupati che, dal proprio balcone, hanno filmato la scena con gli smartphone, dando immediato allarme alle forze dell’ordine. Nel caos che ne è seguito, i malviventi sono riusciti a malapena a ritirarsi nel veicolo con cui avevano tentato il furto, fuggendo precipitosamente verso la strada provinciale in direzione di Corato.

Il video dell’accaduto ha rapidamente fatto il giro delle chat di WhatsApp, diventando un argomento di discussione caldo tra i cittadini di Altamura. Solamente qualche settimana prima, il quartiere Trentacapilli aveva assistito a una scena simile. Un gruppo di residenti, infatti, aveva impedito il furto di un SUV, reagendo prontamente con urla e lanciando oggetti contro i ladri che tentavano di forzare la serratura del veicolo.

