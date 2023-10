Ladri tentano di rubargli la bicicletta, ciclista aggredito in pieno giorno VIDEO

Spirito di solidarietà e la prontezza di intervento da parte di una donna

1' DI LETTURA

BIRMINGHAM, REGNO UNITO – Ladri tentano di rubare la bicicletta a un ciclista in pieno giorno. Il ciclista, grazie all’intervento di una donna, venutagli in soccorso non ha riportato conseguenze. Nel tranquillo villaggio di Hopwood, nel Worcestershire, a sud di Birmingham, un ciclista è stato aggredito da due ladri incappucciati, mentre percorreva la strada verso casa. L’episodio è stato catturato da una telecamera e ha rapidamente fatto il giro dei social media, suscitando un’ampia reazione da parte della comunità.

Il tentativo di furto

Il video mostra chiaramente il momento in cui un’automobile si avvicina al ciclista, che stava pedalando tranquillamente lungo la strada. Dal veicolo improvvisamente scendono due uomini con il volto coperto e tentano di rubare la bicicletta. Fortunatamente, una donna che si trova lì per caso è intervenuta prontamente per mettere in fuga i ladri.

Alcuni automobilisti che passavano nelle vicinanze hanno contribuito alla cattura dei ladri, bloccando la loro fuga e fornendo il tempo necessario alle forze dell’ordine per arrivare sulla scena. La polizia ha confermato che il ciclista era stato seguito da un SUV per circa 7 chilometri. La prontezza di spirito della donna e l’aiuto degli automobilisti hanno sicuramente contribuito a sventare il tentativo di rapina.

Le autorità locali stanno attualmente indagando sull’incidente.



TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE