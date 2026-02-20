Ladro resta intrappolato nel caveau di una filiale Unicredit: liberato dopo 9 ore

L'uomo voleva forzare le cassette di sicurezza

Ci sono volute quasi nove ore per estrarre un uomo rimasto intrappolato all’interno di un caveau di una banca a Milano dopo aver tentato di forzare alcune cassette di sicurezza.

L’episodio si è verificato tra la serata di giovedì 19 e la notte di venerdì 20 febbraio nella filiale Unicredit di viale Certosa, all’angolo con viale Monte Ceneri. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario.

L’allarme lanciato dalla vigilanza privata

La segnalazione al 112 è arrivata poco prima delle 21. A lanciare l’allarme è stato il personale di Sicuritalia, incaricato della sorveglianza dell’istituto di credito, che si era accorta della presenza di un uomo mentre stava cercando di aprire le cassette di sicurezza.

Si tratta di un 24enne di origine bengalese che si sarebbe introdotto nei locali della banca durante l’orario di apertura, riuscendo a raggiungere l’area riservata. Al momento dell’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, però, il caveau non era accessibile.

Ladro bloccato nel caveau a Milano, sul posto anche i pompieri

Le chiavi sono custodite in una cassaforte dotata di serratura temporizzata, programmata per l’apertura alle 8 del mattino. Per questo motivo i militari hanno richiesto il supporto dei vigili del fuoco.

I pompieri sono arrivati con un’autopompa, un carro attrezzi e il nucleo Usar specializzato in ricerca e soccorso. Intorno alle 00.30 è stato richiesto anche l’intervento del 118, che ha inviato due ambulanze in via precauzionale.

Le operazioni di salvataggio sono durate quasi 9 ore

I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la cassaforte contenente le chiavi del caveau. Tuttavia, la serratura della camera blindata risultava danneggiata dall’interno, circostanza che ha ulteriormente complicato le operazioni.

Le manovre per consentire l’accesso sono andate avanti per circa nove ore, fino alle 6 del mattino, quando l’uomo è stato finalmente liberato. Il 24enne, soccorso dal personale sanitario e giudicato in buone condizioni, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato.

Milano, ladro nel caveau: la nota di Unicredit

In una comunicazione diffusa nelle ore successive, Unicredit ha precisato che il sistema di sicurezza della filiale di viale Certosa ha operato correttamente e che il personale incaricato ha contattato tempestivamente il 112 per tutelare i valori custoditi e “l’incolumità dell’intruso durante il tempo di permanenza all’interno della struttura”.

