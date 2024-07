MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “Il Cda dell’Enac ha dato il via libera per l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi e penso che il ministro dei Trasporti sarà d’accordo, visto che è lui che deve firmare…”. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenendo alla sesta edizione del Forum in Masseria, a Manduria.

