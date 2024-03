Il messaggio del sindaco ad Amat

PALERMO – “Sul tema della razionalizzazione della lista bianca della Zona a traffico limitato, da giorni l’amministrazione è in costante contatto con l’Amat, avendo invitato l’azienda ad avviare un percorso di riordino degli accessi al perimetro della stessa Ztl. Pertanto, invito i vertici di Amat, impegnati da tempo al risanamento dell’azienda, a proseguire in modo attento e minuzioso questa attività, ponendo la giusta e dovuta attenzione, in particolare, a determinate categorie, a cominciare dai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine”. Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Il caso sollevato da Figuccia

Il caso della lista bianca degli accessi alla Ztl era stato sollevato dalla capogruppo della Lega al consiglio comunale di Palermo Sabrina Figuccia dopo l’audizione del presidente di Amata Giuseppe Mistratta in commissione.