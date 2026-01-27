Lagalla: “Giornata della memoria per tenere vivi i valori della libertà”

La cerimonia all'Ecomuseo del mare

PALERMO – “Ricordare è il modo più autentico che abbiamo per tenere viva una memoria collettiva capace di richiamare, soprattutto nelle giovani generazioni, il valore universale dei diritti umani e della libertà. In occasione della Giornata della memoria, quest’anno l’amministrazione comunale ha voluto ripercorrere il dramma dell’Olocausto anche attraverso l’installazione di 4 nuove pietre d’inciampo, nel ricordo di vittime che hanno vissuto nella nostra città: il medico Josef Lewsztein, il carabiniere Calcedonio Giordano, l’agente della Polizia di Stato Annibale Tonelli e l’antiquario Otto Rosenberg”.

L’ha detto il sindaco Roberto Lagalla che stamattina, all’Ecomuseo del Mare, davanti al vagone della memoria, ha partecipato alla celebrazione della Giornata della memoria per le vittime dell’Olocausto. “All’Ecomuseo, davanti al ‘Vagone della memoria’, ho condiviso con tanti giovani un momento di profonda riflessione sugli orrori del nazismo, perché la memoria non sia mai solo un esercizio del passato ma un impegno quotidiano per il presente e per il futuro”, ha concluso Lagalla.