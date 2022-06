Lagalla: “Riqualificheremo le aree pedonali”

"Proporremo nuove soluzioni affinché le aree pedonalizzate possano realmente essere il cuore e l'orgoglio di questa città"

PALERMO – “Isole pedonali a Palermo. Delimitate da transenne in cemento. Brutte, fredde, orribili. Non basta bloccare una strada ai due capi per immaginare di essere in una zona pedonale”. Così il candidato sindaco di Palermo del centrodestra Roberto Lagalla, in un video postato sui social.

In questi luoghi “non possono continuare a sfrecciare – continua – monopattini e velocipedi di ogni tipo. Abbiamo bisogno di qualificare le aree pedonali, di renderle realmente vivibili, migliorandone il decoro, riducendo ed eliminando l’ambulantato abusivo e restituendo ai cittadini e ai turisti le bellezze che meritano di godere. Proporremo nuove soluzioni affinché le aree pedonalizzate possano realmente essere il cuore e l’orgoglio di questa città”, conclude Lagalla.