Lagalla, ‘ultimatum’ alla Rap: “Le somme entro il 31 dicembre” VIDEO

"Ci sono evidenti difficoltà organizzative. Informato il prefetto della situazione"

PALERMO – “Si è svolta oggi la consueta riunione settimanale che raggruppa i componenti della cabina di regia sul tema fondamentale per questa amministrazione e per i cittadini dell’igiene pubblica e della raccolta dei rifiuti”, a spiegarlo è il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“Tutti sanno come io sia attento nel pretendere un miglioramento significativo, rilevante e rilevabile dello stato igienico-sanitario della città. Dobbiamo anche renderci conto che Rap, una società in evidente stato di difficoltà organizzativa, oltre che economica, si ritrova con un assetto dirigenziale e di operatori particolarmente limitato e sacrificato“.

“Risultati entro il 31 dicembre”

“Abbiamo investito in mezzi – ha aggiunto il sindaco continuando a parlare della società partecipata guidata da Giuseppe Todaro -, abbiamo avviato con gradualità il reclutamento di nuovi operatori e i primi 50 saranno in servizio nei prossimi giorni. Abbiamo anche preteso dalla società una innovazione del modello organizzativo, da presentare all’amministrazione entro il prossimo 30 settembre e confermiamo che il 31 dicembre di quest’anno sarà il momento delle valutazioni decisive sul futuro di Rap, che ha certamente grandi potenzialità, ma deve essere in condizione di esprimerle e di dimostrarle ai cittadini”.

Il sindaco ha fatto presente cosa verrà fatto in queste ore: “Nell’immediato, abbiamo fatto sì che possa riprendere il dialogo sindacale tra l’azienda e i rappresentanti degli operatori e abbiamo concordato, in una logica di approccio temporaneo, di confermare l’apporto di tutte le società private che in questo momento stanno coadiuvando Rap nel recupero dei ritardi e questo proseguirò fino al prossimo 31 ottobre”.

“Informato il Prefetto”

“Abbiamo, inoltre, ritenuto doverosamente di avvertire ed informare nelle prossime ore il Prefetto di questa situazione per eventuali e sinergiche azioni che potranno eventualmente essere adottate, così come, a partire da questa settimana, saranno nuovamente intensificati i rapporti tra Rap, polizia municipale e polizia provinciale per il controllo delle discariche abusive e la prevenzione del rilascio irregolare dei rifiuti”.