Lagalla vola a Roma per le emergenze di Palermo

Il sindaco del capoluogo ha incontrato il ministro degli Interni Lamorgese e i viceministro dell'Economia Castelli

PALERMO – Discutere delle principali emergenze della città ed in particolare del bilancio, per la cui data di approvazione è stata concessa la proroga di un mese che sposta, al momento, al 31 luglio il termine per la sua presentazione, così come stabilito per tutti quei Comuni in condizioni analoghe a quella di Palermo. E’ stata questa la mission del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che oggi a Roma ha incontrato esponenti del governo nazionale.

In mattinata è stato ricevuto dal Ministro degli Interni, Luciana Lamorgese: “È stato un colloquio costruttivo che è servito ad aprire un proficuo canale di dialogo tra l’amministrazione comunale e il governo nazionale – spiega il sindaco Lagalla – Abbiamo parlato a lungo delle emergenze della città di Palermo verso le quali il Ministro ha mostrato seria considerazione. A riguardo, ha espresso grande disponibilità nel voler intraprendere iniziative utili ad individuare adeguate soluzioni”.

Successivamente ,il sindaco è stato ricevuto anche dal viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli: “Abbiamo convenuto che si procederà ad una revisione del piano di riequilibrio proposto dalla precedente amministrazione ,nell’ottica di un più sostenibile contenimento della pressione fiscale sui cittadini e di una più organica programmazione del bilancio,nin stretta sinergia e con la disponibilità del governo nazionale”.