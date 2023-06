L’agguato di Scicli, arrestati due fratelli: erano in fuga

Fermati in Calabria

SCICLI (RAGUSA) – I carabinieri hanno arrestato due fratelli, uno ritenuto autore e l’altro il suo complice, dell’agguato teso a un imprenditore di Scicli e al figlio. I due arrestati sono due pregiudicati. I due sono stati fermati dopo le 19:30 di sabato, in Calabria, mentre si trovavano in auto in autostrada e cercavano di fuggire.

Le indagini sull’agguato di Scicli

Le indagini hanno coinvolto i militari della tenenza di Scicli, la Compagnia di Modica con il nucleo operativo e il nucleo investigativo di Ragusa. Dietro all’agguato di Scicli ci sarebbero vecchi dissidi tra le due famiglie protagoniste della vicenda.