L’Akademia Messina festeggia: ottenuta la salvezza in A2

Decisiva la vittoria contro Emilbronzo 2000 montale

2' DI LETTURA

MESSINA – Dopo una stagione lunga, difficile ed appassionante, per la Desi Shipping Akademia Messina è finalmente arrivato il momento di festeggiare l’importantissimo traguardo della salvezza in Serie A2. Ad un anno esatto dalla finale playoff contro Perugia che consentì al team messinese di riportare la seconda serie nazionale in riva allo Stretto dopo oltre 20 anni, Akademia ha scritto un altro capitolo prestigioso della propria storia e di quella del movimento pallavolistico messinese.

Di fronte ad un trepidante Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, gremito all’inverosimile per l’occasione e che ha accompagnato le ragazze allenate da Coach Bonafede con un vero e proprio tifo da stadio, la Desi Shipping supera l’ultimo difficile scoglio battendo l’Emilbronzo 2000 Montale per 3-0 e festeggia una salvezza che ha del miracolo per come è arrivata. Poco più di un mese e mezzo addietro, infatti, quando terminò una poco esaltante regular season ed iniziò la fase play out, erano cosi tanti i punti da recuperare dalla quinta posizione (l’ultima utile per salvarsi) che ormai erano rimasti in pochi a dare qualche chance al club peloritano. Con 8 preziosissime vittorie consecutive, però, le siciliane hanno raggiunto un vero e proprio sogno.

“Le sensazioni sono di una serata che difficilmente dimenticherò – commenta cosi un emozionato Coach Bonafede – ho vinto campionati di serie A e Coppa Italia ma le sensazioni che trasmettono un pubblico di siciliano resta sulla pelle. Si tratta di un’impresa davvero difficile: qui sono arrivato a stagione in corso, ci aspettavano 10 settimane di lavoro in cui abbiamo fatto nove vittorie, questo parla da solo. Ringrazio tutto lo staff e le ragazze, una disponibilità totale che sta alla base di questi successi. Ringrazio anche il Presidente che ci ha creduto e ha voluto investire quando forse sarebbe stato più facile rassegnarsi alla retrocessione. Fatemi ringraziare, infine, il pubblico pazzesco, palestra piena come se fosse uno Stadio e, in questo modo, vien voglia di ricominciare subito a giocare. Adesso valuteremo il prosieguo e vedremo di fare una campagna acquisti per migliorare la squadra senza però stravolgerla”