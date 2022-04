L’Alfa Catania in trasferta a Marsala: obiettivo semifinale playoff

Rossazzurri carichi e determinati. Pronti a regalare emozioni ai tifosi alfisti. Ma al Panatletico di Marsala ci sarà da sudare

CATANIA – Un solo obiettivo: vincere ed approdare in semifinale. L’Alfa Basket Catania giocherà stasera a Marsala (palla a due alle ore 21) per gara 2 dei quarti di finale dei play-off di Serie C Silver. La squadra allenata da coach Davide Di Masi ha vinto l’incontro d’andata, disputato sabato scorso al Leonardo Da Vinci, con il risultato di 87-76. Stasera al Panatletico di Marsala ci sarà da sudare e da lottare. Il team del tecnico Grillo proverà a pareggiare la serie per disputare gara 3, a Catania, sabato alle ore 18,30. La formazione alfista si è allenata bene. Ha voglia ed entusiasmo. E soprattutto vuole la semifinale contro la vincente di Basket Club Ragusa-Minibasket Milazzo che disputeranno gara 3 a Ragusa domenica alle ore 19 (gara 1 chiusa sul 74- 62 per i ragusani; gara 2 vinta ieri dal Milazzo per 84-70). Rossazzurri carichi e determinati. Pronti a regalare emozioni ai tifosi alfisti. La gara tra Nuova Pallacanestro Marsala e Alfa Basket Catania sarà arbitrata da Calogero cappello di Porto Empedocle e da Bruno Licari di Marsala.