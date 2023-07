L’allarme di Coldiretti: “In Sicilia si specula sull’agrivoltaico”

"Nell'Isola è in atto una speculazione senza precedenti"

“I miliardi di euro che circolano in Sicilia per investimenti presto si tradurranno in pannelli fotovoltaici che ammazzeranno le aziende agricole, deturperanno il paesaggio, impoveriranno la maggior parte degli agricoltori”. È la denuncia di Coldiretti.

“Nell’Isola – aggiunge l’associazione – è in atto una speculazione senza precedenti di chi vuole acquistare a cifre esorbitanti terreni agricoli per posizionarci specchi per energia che andrà tutta al Nord e che non risolverà completamente il deficit infrastrutturale dell’Isola”.

Ferreri: “Quadro fosco che fa prevedere il peggio per la Regione”

“È un quadro fosco che fa prevedere il peggio per tutta la Regione dove è ancora evidente il danno fatto da chi decenni fa ha svenduto le coste più belle per degli insediamenti industriali di cui oggi rimane ferro arrugginito”, afferma il presidente regionale Francesco Ferreri.

La situazione è stata analizzata stamani nel corso di una riunione convocata dall’assessorato Energia e servizi di pubblica utilità dove è emerso il dualismo tra chi vuole sostituire gli alberi e le piantagioni con i pannelli e chi invece come Coldiretti, pur supportando tutte le innovazioni in tema di fonti energetiche alternative, chiede una regolamentazione che tenga conto delle produzioni e dell’ambiente.

“Non si può distruggere quanto è stato creato da millenni dalla natura”

“Noi non sappiamo quanto la tecnologia possa modificare quello che oggi sembra all’avanguardia – ha proseguito il presidente Coldiretti – ma di certo tra pochi anni questi pannelli rappresenteranno la fine di un sistema economico basato sulla produzione del cibo e dello sviluppo turistico. Basti pensare alle temperature di questi giorni. Gli alberi sono indispensabili perché di certo sotto un albero si vive, sotto un pannello è difficile mantenere una temperatura umana. Bisogna utilizzare tetti, capannoni, aree adeguate e non distruggere quanto è stato creato da millenni dalla natura”.