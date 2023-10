Lampedusa, 4 sbarchi: 382 ospiti all’hotspot, 48 minorenni

Novantuno le persone arrivate in giornata

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Sono 382, fra cui 48 minori non accompagnati, gli ospiti dell’hotspot di Lampedusa. dove oggi ci sono stati 4 sbarchi per un totale 91 persone. Gli ultimi 16 tunisini, fra cui due ragazzini non accompagnati, sono giunti dopo che la motovedetta Cp281 della Guardia costiera ha intercettato e soccorso il barchino di 6 metri, salpato da Zerzis. Ognuno ha pagato 4mila dinari tunisini per la traversata.