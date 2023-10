Altri 44 sbarcati ieri sera

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Sono 400, fra cui 34 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa dove, nella tarda serata di ieri, c’e’ stato lo sbarco di altre 44 persone. La Prefettura di Agrigento ha disposto per 200 ospiti il trasferimento, a metà mattinata, con il traghetto di linea per Porto Empedocle.