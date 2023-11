Lampedusa, ancora sbarchi di migranti: identificazioni e trasferimenti in corso

Ripresa delle traversate e interventi di soccorso

1' DI LETTURA

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Sono 362, compresi 79 minorenni non accompagnati, i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa da dove, ieri sera, erano state trasferite 266 persone giunte all’alba a Porto Empedocle. Per questa sera, su disposizione della Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, è stato disposto lo spostamento di tutti gli ospiti della struttura di contrada Imbriacola, sempre con traghetto di linea per Porto Empedocle, e se non vi saranno, nel corso della giornata, nuovi ed ulteriori sbarchi il centro verrà svuotato.

Nonostante la ripresa di traversate e soccorsi e ieri il numero degli sbarcati è stato importante – 583 persone, le rapide pre-identificazioni fatte dalla polizia e gli organizzati trasferimenti voluti dall’ufficio territoriale del governo – l’hotspot di Lampedusa non si è ingolfato.