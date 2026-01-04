Lampedusa, soccorsi due migranti ustionati: sono in poliambulatorio

Intervento della guardia costiera

LAMPEDUSA – Tre sudanesi, due gravemente ustionati e un loro familiare, sono stati evacuati dalla motovedetta Cp322 della Guardia costiera dalla ong Solidaire che li ha soccorsi nel Canale di Sicilia.

Lampedusa, soccorsi due migranti

I tre migranti, che hanno viaggiato assieme a un gruppo di persone su un gommone partito da Zaouia in Libia, sono sbarcati a Lampedusa e i due ustionati sono stati portati al poliambulatorio. Il migrante non ferito ha raccontato che sul gommone c’erano anche somali e senegalesi.

Le persone rimaste sulla ong Solidaire stanno viaggiato verso La Spezia, porto assegnato dal ministero.

Prima di loro a Lampedusa erano sbarcate 51 persone (tra loro 8 donne e 3 minori) originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Mali e Guinea, pagando 2 mila dinari a testa, con un barchino di 6 metri salpato da Sfax, in Tunisia.

“Un migrante non è stato soccorso”

Un sudanese, di circa 25 anni, è accidentalmente caduto in mare dopo circa due ore dalla partenza del gommone sul quale viaggiavano i migranti soccorsi dalla ong Solidaire, che è in navigazione verso La Spezia, porto assegnatole dal Viminale. A raccontarlo alle forze dell’ordine sono i tre sudanesi.

Il gommone sul quale viaggiava il gruppo, partito all’alba di venerdì da Zaouia, in Libia, non avrebbe arrestato la navigazione per cercare di soccorrere l’uomo.