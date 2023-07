Lampedusa, visita di Piantedosi e Johansson: “Non siete soli”

Sopralluogo all'hotspot dell'isola

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, stanno per ultimare la visita lampo all’interno dell’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa. La Croce Rossa italiana e la polizia li hanno accompagnati lungo i viali e i padiglioni che ospitano i migranti. La struttura non è al momento sovraffollata, non come lo era venerdì 23 giugno quando venivano ospitati 3.300 persone a fronte di poco meno 400 posti disponibili.

Johansson: “L’Italia non è sola”

“Una cosa bisogna dirla: questa (dell’immigrazione, ndr) non è solo una sfida italiana, ma europea. Non siete da soli”, ha sottolineato rivolgendosi ai lampedusani la commissaria europea agli Affari interni. Johansson ha poi aggiunto: “L’Italia è sempre sotto una fortissima pressione migratoria e quest’anno è cresciuta moltissimo, sono arrivati fino ad ora più di 65 mila migranti e molti di questi sono arrivati qui a Lampedusa. L’Italia sta cercando di far fronte in tutti i modi, ha anche varato una nuova legislazione”.