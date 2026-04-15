 Lancia la moglie dal balcone e si suicida: morti entrambi a Bisceglie
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Lancia la moglie dal balcone, poi si butta nel vuoto: morti entrambi

INCIDENTE SUL LAVORO
La coppia si stava separando
BISCEGLIE
di
1 min di lettura

BISCEGLIE – Un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. I corpi senza vita sono l’uno accanto all’altro sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano.

Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere. La coppia avrebbe due figli, uno vive in Svizzera l’altro a Trani.

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