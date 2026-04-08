 Mascalucia, terzo arresto per l'assalto al bancomat con esplosivo
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L’assalto con esplosivo a un bancomat di Mascalucia: terzo arresto

Finge padre bambino
Le indagini dei carabinieri
PROVINCIA DI CATANIA
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1 min di lettura

CATANIA – Sale a tre il numero degli arrestati da carabinieri del comando provinciale di Catania nell’ambito delle indagini sull’assalto a un bancomat di Mascalucia con l’utilizzo di un ordigno rudimentale metallico detto ‘marmotta’. Dopo il 43enne catturato a conclusione di un inseguimento, militari dell’Arma hanno arrestato un 46enne e un 36enne per detenzione di materiale esplodente e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione in un garage di San Pietro Clarenza, in uso a quest’ultimi due, gli investigatori hanno trovato un congegno artigianale del tipo “marmotta”, analogo a quello utilizzato per l’assalto al bancomat di Mascalucia, oltre a 400 grammi di una potente miscela esplosiva ‘flash powder’ e 200 grammi di droga, tra cocaina, crack e marijuana.

Sequestrati anche indumenti e oggetti ritenuti riconducibili alle fasi operative della rapina. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, gli arrestati sono stati condotti in carcere. L’esplosivo è stato fatto brillare dagli artificieri.

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