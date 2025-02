Incontro Tamajo-V Commissione, si è discusso di riscaldamenti nelle scuole

Il consigliere Miceli: "Il problema di fondo è la vetustà degli impianti"

PALERMO – Oggi, martedì 11 febbraio, l’assessore Aristide Tamajo e i tecnici di Amg sono stati in V Commissione e si è discusso del tema dei riscaldamenti negli istituti scolastici.

Amg ha rappresentato che le segnalazioni che restano aperte sono poche al momento e che molti ritardi nella riparazione sono dovuti alle attese per i pezzi di ricambio. Alcuni interventi sono in corso come all’Abba-Alighieri, mentre altre come al Buttitta sono ancora da indirizzare.

“Ho rappresentato che è fondamentale una reportistica dettagliata sullo stato degli impianti e sui costi – dichiara il consigliere Giuseppe Miceli del M5S – che ancora manca, e che permetta di capire l’entità delle somme necessarie per la manutenzione straordinaria e quelle per la sostituzione”.

“Il problema di fondo è infatti quello della vetustà degli impianti, che continua a generare richieste di intervento all’inizio di ogni inverno. La vera soluzione – spiega Miceli – è programmare questi interventi di sostituzione degli impianti obsoleti e per farlo servono dati chiari, in particolare prima che inizi la discussione sul bilancio tra pochissime settimane”.