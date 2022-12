L’Associazione forense ricorda gli avvocati scomparsi

"Hanno rappresentato i valori della giustizia e della professione", spiega la presidente Flavia Indaco.

PATERNO’. L’occasione è giunta a margine del convegno formativo organizzato sulla “Riforma del processo civile”. Immediatamente dopo, una cerimonia che ha ricordato gli avvocati scomparsi nel corso degli ultimi anni. L’Associazione forense di Paternò ha celebrato nei locali dell’ormai ex Tribunale di piazza Della Regione un momento che ha coinvolto i legali paternesi ma non solo.

Turi Caruso, Totò Salamone, Francesco Finocchiaro, Vittorio Carone, Orto Ricceri, Vincenzo Parisi: è andato a loro, anche attraverso la presenza di familiari e colleghi, il ricordo commosso di chi non c’è più anche in relazione all’attività svolta in tutti questi anni.



“Ritenevamo giusto e quantomai opportuno dare vita a questo momento – spiega la presidente dell’Associazione forense di Paternò, Flavia Indaco -: il Covid ha allontanato tutti e ci ha privati anche di persone a noi care. In questa occasione siamo riusciti a a ricordare persone che nella nostra città, e non solo, hanno rappresentato i valori della giustizia e della professione”.