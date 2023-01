L’augurio di Pelligra: “Buon 2023, Catania! L’8 gennaio sarò allo stadio”

L'intervento del patron rossoazzurro: alla squadra e ai catanesi.

1' DI LETTURA

CATANIA. Un messaggio d’augurio comparso sulla pagina ufficiale del Catania SSD. E’ quello del patron Rosario Pelligra: un augurio per Catania e i catanesi:



“Ho imparato che per riuscire a sviluppare grandi progetti e ottenere i risultati sperati non bastano le qualità e il tempo: servono anche la pazienza, la tenacia, in qualche caso i sacrifici e, sempre, la collaborazione!

Il Catania è un club forte, oggi, e lo è perché ogni giorno cerca la strada per migliorare sotto tutti i punti di vista; voi, cari tifosi rossazzurri, siete e sarete sempre al nostro fianco, così permetterete alla società di crescere sempre di più e andare nella giusta direzione.

Uniti e compatti, non dovremo mai accontentarci ma potremo sempre lavorare per ottenere qualcosa in più, per noi e per le future generazioni di tifosi e di cittadini.

Nel 2023, appena iniziato, andremo insieme alla scoperta del nostro futuro: sarà entusiasmante, ne sono sicuro, e da innamorato di Catania mi aspetto grandi cose anche per la città, che andrà incontro al rinnovamento.

Sarò al Massimino domenica 8 gennaio, per Catania-Ragusa: non vedo l’ora di ritrovarvi.

Vi auguro un anno meraviglioso”.