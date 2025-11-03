Laura Pausini, lo zio travolto e ucciso in bici da un’auto pirata

Il conducente della macchina non è stato ancora individuato

Tragedia domenica 2 novembre alle porte di Bologna. Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini, è morto dopo essere stato travolto da un’auto pirata mentre percorreva in bicicletta via Stradelli Guelfi. A dare la notizia è “Il Resto del Carlino”.

Il veicolo, dopo l’impatto, non si è fermato a prestare soccorso, proseguendo la corsa verso San Lazzaro. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30.

Si cerca una Opel Astra

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava rientrando da uno dei suoi consueti giri domenicali in bici. L’auto lo avrebbe colpito da dietro, scaraventandolo sull’asfalto e distruggendo la mountain bike. Le tracce lasciate sull’asfalto e i danni al mezzo confermano la violenza dell’urto.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto la bicicletta “volare via” dopo la collisione. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l’uomo per circa un’ora, ma le ferite erano troppo gravi. Il decesso è stato dichiarato intorno alle 14.30.

Le forze dell’ordine sono ora alla ricerca di una Opel Astra vecchio modello, che sarebbe stata individuata dai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. La targa, tuttavia, non risulta leggibile. Posti di blocco sono stati attivati tra Bologna e San Lazzaro di Savena per rintracciare il conducente.

Chi era Ettore Pausini, zio della cantante Laura

Originario di Solarolo, Pausini era molto conosciuto in città. Per 30 anni aveva gestito una barberia in piazza Azzarita. Dopo aver sconfitto un tumore, era diventato uno dei simboli dell’associazione Onconauti, impegnata nel sostegno ai malati oncologici.

Nel 2016 la nipote Laura Pausini aveva condiviso un volantino dell’associazione con il suo volto, accompagnato dalla scritta “Ettore 1, tumore 0. La partita della vita”. “Mio zio Ettore Pausini è un vero campione! – aveva scritto la cantante –. Sono orgogliosa di te e dei medici che ti hanno seguito zio. Ti voglio bene!”.

