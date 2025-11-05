 Treviso, Laura Rita Careddu morta 15 giorni dopo il matrimonio
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Morta 15 giorni dopo il matrimonio: aveva 42 anni e due bambine

Prima di arrendersi alla malattia, aveva coronato il suo sogno d'amore
2 min di lettura

È morta 15 giorni dopo il matrimonio, a 42 anni, Laura Rita Careddu, madre di due bambine e professionista del settore alberghiero. Lo scorso 18 ottobre aveva coronato il suo sogno più grande: sposare l’uomo che amava, Marco Tosatto, con una cerimonia intima e carica di emozione.

La malattia contro cui combatteva da tre anni non le ha lasciato scampo, ma fino all’ultimo ha mantenuto il sorriso e la determinazione che l’hanno sempre contraddistinta.

Chi era la donna morta 15 giorni dopo il matrimonio

Laura Rita Careddu e Marco Tosatto si erano conosciuti a Venezia, mentre lavoravano nello stesso albergo, il Molino Stuckym in Giudecca. Lui cuoco, lei direttrice delle cameriere ai piani.

Nata in Sardegna, Laura aveva lasciato la sua terra a 20 anni per costruirsi un futuro nel settore dell’hospitality e aveva scalato rapidamente i ruoli: da cameriera a direttrice delle governanti, fino a diventare formatrice e consulente per strutture di lusso.

Tra le sue esperienze figurano il Principe di Savoia, Villa d’Este, il Danieli e il Gritti Palace, oltre a collaborazioni in Sardegna con il gruppo “La Delfina”.

Morta 15 giorni dopo il matrimonio
Laura Rita Careddu (Foto Facebook)

Le nozze in carrozzina, in abito bianco

Mamma di Matilda, 10 anni, e di Camilla, 4, Laura Rita Careddu dedicava ogni momento libero alle sue figlie. Le nozze, inizialmente previste in estate in Sardegna, sono state anticipate quando i medici hanno comunicato che il tempo a disposizione era ormai poco.

Così, sabato 18 ottobre, nel ristorante “Ai Contorni” di Monastier (Treviso) dove risiedeva, la donna è arrivata in carrozzina, in abito bianco, sorridente come sempre. A celebrare la cerimonia è stata la sindaca Paola Moro.

Nonostante la fatica, Laura ha partecipato alla festa fino all’ultimo, tra balli, abbracci e risate. Si è spenta nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 novembre all’hospice Casa dei Gelsi di Treviso, circondata dall’affetto della sua famiglia.

Il marito: “Ho perso il mio sole”

“Ho perso il mio sole – ha detto il marito al “Corriere del Veneto” – ma mi resta la sua forza, la sua risata, la sua voglia di vivere. Era amata da tutti, innamorata delle cose belle, della vita, e soprattutto della sua Sardegna”.

A proposito del matrimonio, Marco Tosatto ha aggiunto: “Sapevo che non restavano molti giorni. Volevo che vivesse quel sogno, che portasse con sé la felicità di quel momento”. L’ultimo saluto a Laura Rita Careddu sarà giovedì 6 novembre, nella Casa Funeraria Trevisin di Roncade.
TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA

Tags: · ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI