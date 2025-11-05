Morta 15 giorni dopo il matrimonio: aveva 42 anni e due bambine

Prima di arrendersi alla malattia, aveva coronato il suo sogno d'amore

È morta 15 giorni dopo il matrimonio, a 42 anni, Laura Rita Careddu, madre di due bambine e professionista del settore alberghiero. Lo scorso 18 ottobre aveva coronato il suo sogno più grande: sposare l’uomo che amava, Marco Tosatto, con una cerimonia intima e carica di emozione.

La malattia contro cui combatteva da tre anni non le ha lasciato scampo, ma fino all’ultimo ha mantenuto il sorriso e la determinazione che l’hanno sempre contraddistinta.

Chi era la donna morta 15 giorni dopo il matrimonio

Laura Rita Careddu e Marco Tosatto si erano conosciuti a Venezia, mentre lavoravano nello stesso albergo, il Molino Stuckym in Giudecca. Lui cuoco, lei direttrice delle cameriere ai piani.

Nata in Sardegna, Laura aveva lasciato la sua terra a 20 anni per costruirsi un futuro nel settore dell’hospitality e aveva scalato rapidamente i ruoli: da cameriera a direttrice delle governanti, fino a diventare formatrice e consulente per strutture di lusso.

Tra le sue esperienze figurano il Principe di Savoia, Villa d’Este, il Danieli e il Gritti Palace, oltre a collaborazioni in Sardegna con il gruppo “La Delfina”.

Laura Rita Careddu (Foto Facebook)

Le nozze in carrozzina, in abito bianco

Mamma di Matilda, 10 anni, e di Camilla, 4, Laura Rita Careddu dedicava ogni momento libero alle sue figlie. Le nozze, inizialmente previste in estate in Sardegna, sono state anticipate quando i medici hanno comunicato che il tempo a disposizione era ormai poco.

Così, sabato 18 ottobre, nel ristorante “Ai Contorni” di Monastier (Treviso) dove risiedeva, la donna è arrivata in carrozzina, in abito bianco, sorridente come sempre. A celebrare la cerimonia è stata la sindaca Paola Moro.

Nonostante la fatica, Laura ha partecipato alla festa fino all’ultimo, tra balli, abbracci e risate. Si è spenta nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 novembre all’hospice Casa dei Gelsi di Treviso, circondata dall’affetto della sua famiglia.

Il marito: “Ho perso il mio sole”

“Ho perso il mio sole – ha detto il marito al “Corriere del Veneto” – ma mi resta la sua forza, la sua risata, la sua voglia di vivere. Era amata da tutti, innamorata delle cose belle, della vita, e soprattutto della sua Sardegna”.

A proposito del matrimonio, Marco Tosatto ha aggiunto: “Sapevo che non restavano molti giorni. Volevo che vivesse quel sogno, che portasse con sé la felicità di quel momento”. L’ultimo saluto a Laura Rita Careddu sarà giovedì 6 novembre, nella Casa Funeraria Trevisin di Roncade.

