VERONA – Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di una ragazza di 22 anni, Elisa Noventa, nel Veronese. L’impatto è avvenuto nella tarda serata di venerdì, poco dopo le dieci di sera, lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Verona Est e Verona Sud.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, intervenuti sul posto, l’auto sulla quale viaggiava Elisa, condotta da un 25enne residente a Pisa, si è schiantata contro un mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta. Gli agenti hanno effettuato i rilievi e lavorano per comprendere appieno la dinamica dell’accaduto.

La dinamica

Elisa era seduta sul lato passeggero. Lo schianto, violentissimo, non le ha lasciato scampo: è morta sul colpo. Originaria di Rezzato, in provincia di Brescia, si era trasferita a Pisa, dove viveva da qualche tempo. Il conducente dell’auto, rimasto ferito, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Borgo Trento di Verona. Secondo quanto riferito da fonti della Polstrada, il giovane verrà indagato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Caldiero, insieme al personale sanitario del 118. I soccorsi si sono rivelati inutili per Elisa. Sconvolgente il dolore della famiglia, a partire dal padre Luca Noventa, che ha affidato ai social un ultimo, straziante saluto: “Ti amo!!! Ciao amore del papà!”. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi in queste ore, in ricordo di una ragazza giovane, solare e piena di vita, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile.

