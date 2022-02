L’Avimecc Volley Modica torna a vincere, 3-0 contro Ottaviano

Il finale di 3-0 è quello che ogni singolo elemento della squadra chiedeva a se stesso e in gruppo si è riusciti a portare a casa l’obiettivo

MODICA – Torna alla vittoria la banda di D’Amico, con un netto 3-0 casalingo contro la Falù Ottaviano. L’Avimecc Volley Modica, reduce da 5 sconfitte consecutive ha messo a segno una vittoria netta in poco più di un’ora nel fortino Palarizza. Una vittoria importante per la classifica e per il morale. Ottaviano non riesce a imporsi nei primi due set con netti 25-17 e 25-16, sul finale la concentrazione cala e Ottaviano prova a spingere sull’acceleratore, salvo dover mollare nel finale sul 25-22.

IL MATCH

Il primo set inizia subito con una doppietta di Garofolo, particolarmente in forma e in vena di riscattare le gare passate. Con il passare dei minuti il vantaggio iniziale è netto di 8-2. Gara che sembra in discesa con il pubblico che si diverte e segue sorridente dagli spalti. Con il passare dei minuti si impone la figura di Turlà che mostra la voglia di rivalsa dei modicani, il punteggio intanto lievita fino al 16-11 per poi arrivare al 21-13 in una situazione di supremazia che porta al 25-17.

Il secondo set ha lo stesso canovaccio del primo, Modica attacca e continua a mettersi in mostra, questa volta con le figure di Chillemi e Martinez. Dalla sponda ospite il più in forma sembra Ruiz, non a caso uno degli uomini più rappresentativi della formazione guidata da Mosca. Con il passare dei minuti il 16-7 lascia intendere il cammino tracciato anche in questo set, con un 21-12 che fa notare come sia solo questione di tempo prima di una chiusura sul 25-16.

Il terzo set sembra essere una formalità ma così non è, gli uomini ospiti scendono in campo concentrati e con voglia di imporsi, dall’altra parte una formazione che pensa di aver chiuso la pratica giornaliera e che si tratti solo di una formalità. La gara è un punto a punto che vede Modica sempre avanti di due, tranne sul finale in cui la rimonta avversaria porta al 20-21. D’Amico non ci sta e spinge i suoi sulle battute finali per chiudere in fretta il match, azione che risulta determinante per la chiusura sul 25-22.

Il finale di 3-0 è quello che ogni singolo elemento della squadra chiedeva a se stesso e in gruppo si è riusciti a portare a casa l’obiettivo, con l’intento di continuare questo cammino e non fermarsi ad un risultato sporadico.

IL TABELLINO

Avimecc Volley Modica 3

Falù Ottaviano 0

Set: 25-17, 25-16, 25-22

Avimecc Volley Modica: Alfieri 4, Raso 4, Martinez 15, Turlà 9, Chillemi 6, Nastasi (L1), Gavazzi, Aiello (L2), Firrincieli, Loncar, Garofolo 8, Saragò. Allenatore: Giancarlo D’Amico.

Falù Ottaviano: Ammirati 6, Tulone 4, Ambrosio, Buzzi 7, Titta (L1), Pizzichini 7, Settembre 6, Coppola, Ruiz 13. Allenatore: Mosca Aniello