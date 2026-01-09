Lavori sulle strade statali a Palagonia e Aidone: senso unico alternato

Si potrà circolare in maniera alternata in alcuni tratti tra il chilometro 3 e il 42

PALAGONIA (CATANIA) – Al via i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza sulla strada statale 385 “Di Palagonia”. Per questo l’Anas comunica che sarà attivo un senso unico alternato in alcuni tratti tra il km 3 e il km 42. Il provvedimento entrerà in vigore da lunedì 12 gennaio a domenica 22 marzo, tra le 7 e le 17.30. Il traffico sarà regolato tramite impianto semaforico o con movieri.

Lo stesso, per la manutenzione programmata per la riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza, accadrà in tratti saltuari tra il km 15 e il km 50 della strada statale 288 “Di Aidone”. Anche qui il senso unico alternato sarà regolato da impianto semaforico o movieri, da lunedì 12 gennaio a domenica 22 marzo dalle 7 alle 17.30.

Per limitare i disagi alla viabilità, ogni cantiere avrà una lunghezza massima di 500 metri.