Lavori sulla Palermo-Messina, scattano le chiusure: ecco quanto dureranno

Anas consiglia dei percorsi alternativi

PALERMO – Si prospettano disagi per gli automobilisti che percorreranno l’Autostrada A/20 Messina-Palermo. Da oggi, martedì 14 novembre, sono previsti lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione, che provocheranno limitazioni al traffico. Le chiusure, che andranno avanti fino al 17 novembre, sono previste sia in direzione del capoluogo siciliano che in direzione Messina e interesseranno la tratta Messina-Patti e Patti-Furiano.

Chiusure in direzione Palermo

La chiusura in direzione Palermo è prevista per le giornate del 14 e del 15 novembre. È scattata alle 7 di questa mattina e terminerà alle 20 di domani. Ad essere chiuso sarà il tratto autostradale tra gli svincoli di Rometta (km 24+000) e Milazzo (km 38+022) in direzione Palermo. Per gli automobilisti ci sarà l’obbligo di uscire allo svincolo di Rometta e rientrare allo svincolo di Milazzo.

Chiusure in direzione Messina

La chiusura in direzione Messina per le giornate del 16 e 17 novembre. Lo stop partirà il 16 alle ore 7 e terminerà alle 20 del giorno successivo. Ad essere chiuso sarà il tratto autostradale tra gli svincoli di Milazzo (km 38+022) e Rometta (km 24+000) in direzione Messina. Sarà istituita un’uscita obbligatoria allo svincolo di Milazzo con rientro allo svincolo di Rometta.

I percorsi alternativi

Autostrade Siciliane consiglia di percorrere percorsi alternativi per evitare disagi. Il traffico sarà dirottato sulla strada statale 113. I sindaci della zona hanno già emesso le ordinanze di divieto di fermata e sosta lungo la statale, in modo tale da rendere ancora più scorrevole il passaggio dei veicoli. Sono stati predisposti anche dei maggiori controlli da parte delle polizie locali. Il servizio di sorveglianza sarà garantito anche dall’Anas e dalla Polizia Metropolitana.