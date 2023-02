Lavori tra via Amedeo d’Aosta e via Canzio, “tra un mese finiranno”

Vanno avanti da due anni

PALERMO – Ieri “si è svolto il sopralluogo, insieme l’assessore ai lavori pubblici Totò Orlando e all’ingegnere della ditta appaltante, nel cantiere tra la via Amedeo d’Aosta all’incrocio con via Stefano Canzio dove sono in corso i lavori di potenziamento del sistema Cala da circa due anni”. A comunicarlo è il consigliere comunale di Forza Italia Pasquale Terrani

“L’opera in corso prevede il miglioramento del sistema fognario che permetteranno di convogliare i liquami presso il depuratore di Acqua dei Corsari per le necessarie opere di depurazione e trattamento. In merito ai tempi di ultimazione dei lavori, compresa la copertura delle due vasche adiacenti alla scuola Franchetti , la ditta ha confermato che termineranno tra un mese circa. Quel tratto di strada, oggi occupato dal cantiere, sarà così restituito alla circolazione della cittadinanza”.