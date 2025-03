Lavoro, avviso per 2.293 unità di personale a tempo indeterminato

Le assunzioni si avvicinano

Il ministero della Funzione pubblica ha diramato un avviso per l’assegnazione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato.

Lavoro, 2.293 unità di personale

Le amministrazioni hanno manifestato la necessità di procedere all’assunzione di personale mediante assegnazione degli idonei non vincitori del predetto concorso codice ECO.

Tenuto conto delle istanze pervenute dalle amministrazioni per la sostituzione di vincitori rinunciatari nonché delle richieste di attingimento, si procede allo scorrimento della graduatoria per n. 834 posizioni totali.



A partire dalle ore 16.00 del 13 marzo 2025 e fino alle ore 16.00 del giorno 19 marzo 2025 gli idonei collocati fino ad esaurimento graduatoria ovvero fino alla posizione n. 4.562, tenuto anche conto dell’aggiornamento dei punteggi pubblicati al seguente link, sono chiamati a manifestare la scelta dell’amministrazione di destinazione a pena di decadenza.

Le precisazioni per i candidati

I candidati dalla posizione n. 2.856 alla posizione n. 4.562, sono invitati a manifestare la preferenza rispetto all’amministrazione di destinazione soltanto al fine di assicurare l’assegnazione delle unità di personale richieste dalle Amministrazioni.

Tale manifestazione di preferenza NON dà diritto all’assunzione e verrà presa in considerazione nei limiti in cui i candidati collocati fino alla posizione n.2.855 della graduatoria, invitati a esprimere le preferenze, non abbiano effettuato la scelta.

Le preferenze

È necessario manifestare la propria scelta indicando un ordine di preferenza (valore da 1 a 17, dove 1 rappresenta la prima scelta), per tutte le n. 17 amministrazioni disponibili, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 del bando di concorso. La preferenza va espressa rispetto a tutte le amministrazioni.



Al termine della fase di espressione delle preferenze, il sistema invierà apposita ricevuta al candidato; alla chiusura della procedura sarà generata la lista dei candidati con l’assegnazione alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine di graduatoria.

Le sedi

Per le sedi rese note dalle amministrazioni si rimanda al documento “Codice ECO – Amministrazioni richiedenti” di seguito allegato e agli ulteriori allegati.



I candidati sono invitati a monitorare costantemente avvisi e/o altre informazioni sul portale inPA e sul sito riqualificazione.formez.it.