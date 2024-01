Lavoro, Faraone (Iv): “Urso e Schillaci si attivino per il personale Almaviva”

Il licenziamento dei 621 operatori del servizio 1500

PALERMO – “Sul licenziamento dei 621 lavoratori di Almaviva del servizio 1500 il governo latita I lavoratori sono abbandonati al loro destino”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva. “Si tratta delle persone impiegate per rispondere al numero di servizio 1500 durante la pandemia. In vista della fine dell’emergenza Covid, il ministro della Salute avrebbe dovuto impegnarsi per creare un nuovo numero di servizio a cui destinare queste persone. Ma niente è stato fatto. L’unica soluzione prevista sono ammortizzatori sociali di 9 mesi, prorogabili di 3, che sortiranno come unico effetto quello di rimandare il momento in cui queste persone rimarranno senza un lavoro. Non servono pannicelli caldi ma soluzioni strutturali. Chiediamo per questo sia al ministro Urso che a quello della Salute Schillaci di tener fede agli impegni presi e trovare una soluzione”, concludono.