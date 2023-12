Lavoro, inaugurato a Catania l’Albero per la sicurezza

L'opera dell'artista Francesco Sbolzani

CATANIA – Un “Albero per la sicurezza”, opera dell’artista Francesco Sbolzani, composta da caschi antinfortunistici su un’intelaiatura da cantiere è stata inaugurata stamane a Catania, nel parcheggio Sanzio, per sottolineare l’importanza della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. L’iniziativa, presente anche in altre città d’Italia, è a cura della ‘Fondazione sosteniamoli subito’. dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (Anmil) e nel capoluogo etneo è stata realizzata grazie all’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) Catania e Esec (Ente scuola edile di Catania).

“Il rispetto dei tempi e la scadenza del Superbonus – ha detto il presidente di Ance Catania Rosario Fresta – potrebbe Portare a un’accelerazione dei lavori, incidendo sul rischio infortuni ma la prevenzione deve sempre essere regola e obiettivo per tutti. Avvicinandoci al Natale, ancor più va il il nostro pensiero alle vittime e alle loro famiglie, ancora troppe per un Paese che nel lavoro sicuro deve fondare le sue radici. Investire in sicurezza, dedicando tempo e attenzione alla prevenzione dei rischi, è un investimento per il futuro”.

“Quest’albero illumina diverse città d’Italia sull’urgenza della prevenzione. A Catania lo abbiamo allestito con Ance ed Esec – ha affermato il presidente della sezione etnea dell’Anmil Salvatore Pélatani – costruito con caschi gialli da lavoro, ma anche con i caschi rossi dell’infortunio e quelli neri delle vittime che perdono la vita. L’Anmil con la Fondazione Sosteniamoli Subito supportiamo le vittime e le famiglie. Ci impegniamo sul tema ogni giorno con attività di formazione continua”.