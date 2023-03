Lavoro, le Ferrovie assumono in Sicilia: al via le candidature

Ultimi giorni per candidarsi, ecco per fare cosa e i requisiti necessari

PALERMO – Aperte le candidature per diventare macchinista in Trenitalia SpA in Sicilia. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha pubblicato la ricerca per diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante volto all’acquisizione delle competenze per arrivare alla firma del contratto di lavoro. La società infatti propone ai candidati un contratto di apprendistato professionalizzante.

La candidatura va presentata sul sul sito della società di trasporti entro il 3 aprile.

Descrizione posizioni ricercate:

Tre i requisiti richiesti:

Età compresa tra i 18 e i 29 anni in relazione alla tipologia contrattuale di inserimento;

Diploma di scuola superiore quinquennale tra i seguenti indirizzi di studio: Manutenzione e Assistenza Tecnica; Elettronica e Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Trasporti e Logistica, Meccanica, Meccatronica ed Energia; Liceo Scientifico; Liceo Scientifico – opzione scienze applicate; Liceo Scientifico – sezione a indirizzo sportivo .

tra i seguenti indirizzi di studio: . Residenza nella regione Sicilia.

Le ferrovie comunicano inoltre che il voto di diploma può essere utilizzato come requisito preferenziale.

Il macchinista è il soggetto responsabile della conduzione dei treni e interagisce quotidianamente con apparecchiature innovative ed altamente tecnologiche.

A questa figura spetta, prima della partenza e durante il viaggio, la verifica delle condizioni del treno segnalando eventuali criticità ed intervenendo per arrivare a una soluzione