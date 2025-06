Lavoro nero in un cantiere di Bagheria, sanzioni per 10mila euro

A Termini Imerese multa da 7mila euro a un'azienda manifatturiera

PALERMO – Ispettori del lavoro in un cantiere e in un’azienda manifatturiera del Palermitano, scatta un provvedimento di sospensione per lavoro nero e sanzioni per oltre 17.000 euro. È il bilancio dell’attività di vigilanza che nei giorni scorsi ha visto impegnato il personale ispettivo del Contingente INL Sicilia in servizio a Palermo.

A Bagheria, gli ispettori hanno sospeso l’attività di un cantiere che stava effettuando lavori di manutenzione straordinaria in un edificio. Dei 4 lavoratori trovati sul posto, 2 sono risultati in nero. Oltre alla sospensione, sono state accertate violazioni in materia di salute e sicurezza: in particolare, l’inidoneità dell’accesso al cantiere e la mancanza di visite mediche e di formazione dei lavoratori. Le sanzioni irrogate ammontano a oltre 10.000 euro.

A Termini Imerese, gli ispettori hanno sottoposto a controllo un’azienda manifatturiera, al cui interno hanno riscontrato diverse violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel dettaglio, sono state riscontrate – tra l’altro – l’assenza di segnaletica orizzontale, la presenza di buche e di parti sconnesse nel piazzale esterno, la scarsa fruibilità delle vie di emergenza, l’assenza di parapetti nella fossa di sedimentazione fanghi. Al titolare sono state irrogate sanzioni per oltre 7.000 euro.