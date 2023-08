Lavoro nero, sospensione dell’attività e multa per un lido della Playa

I militari della compagnia di Fontanarossa hanno operato insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del Lavoro.

CATANIA – I carabinieri della compagnia di Fontanarossa, supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio. Nell’ambito di questa attività sono stati controllati due stabilimenti balneari del lungomare Kennedy, la Playa di Catania. Nei confronti del titolare di uno dei due è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività per avere impiegato alcuni lavoratori in nero. Al proprietario sono state inoltre comminate multe e sanzioni per oltre diecimila euro.

Nel corso dell’attività, i militari hanno inoltre denunciato tre persone per furto di energia elettrica, nonché una 48enne e un 52enne. La prima è la proprietaria di un panificio in via Stazzone, l’altro il titolare di un autonoleggio in via Fava. In entrambi i casi sono state inoltre emesse multe per avere impiegato lavoratori in nero. Tra questi, anche un operaio autorizzato al lavoro come misura alternativa alla detenzione.