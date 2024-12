Lavoro, la quinta commissione Ars approva il bonus occupazionale

Il via libera al regolamento per l'attuazione

PALERMO – Misure sul lavoro in Sicilia: la quinta commissione dell’Assemblea regionale siciliana ha approvato lo schema di regolamento per l’attuazione della norma prevista in finanziaria per la concessione di bonus occupazionali. Lo rende noto la parlamentare Marianna Caronia, di “Noi Moderati.

La norma concederà i bonus alle imprese che assumono a tempo indeterminato o trasformano da tempo determinato a tempo indeterminato i contratti, con attenzione a quelli che riguardano i giovani, le donne e gli over 50.

Lavoro in Sicilia, i dettagli del bonus

L’incentivo di base, che sarà cumulabile con eventuali misure nazionali di sostegno alla nuova occupazione, sarà pari a 30 mila euro, incrementato di ulteriori 10 mila euro per l’assunzione di donne o lavoratori con più di 50 anni, riconoscendo così un’attenzione particolare all’inclusione sociale e alla parità di genere. Il provvedimento è finanziato con risorse regionali per un totale di 50 milioni di euro annui.

Commenta Marianna Caronia: “La norma, che prevede la concessione di contributi alle aziende fino a 30 mila euro aumentabili ulteriormente fino a 40 mila per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici, era stata inserita in finanziaria su mia proposta”.

Per Caronia, il voto di oggi “segna un momento importante per dare attuazione ad una norma che incentiva l’occupazione nella nostra Regione, sostenendo al contempo le imprese”.