L’avvertimento di Putin: dal punto di vista militare pronti per una guerra nucleare

Il presidente russo parla alla tv di Stato

MOSCA – Putin fa tremare il mondo. “Dal punto di vista tecnico-militare siamo ovviamente pronti” per una guerra nucleare. Il presidente russo lancia la sua minacia nucleare in un’intervista alla tv statale e all’agenzia Ria Novosti e in pochi minuti la notizia fa il giro del mondo conquistando le prime pagine di tutti i siti di informazione.

Putin ha aggiunto anche che non ha mai pensato di utilizzare l’arsenale nucleare. L’uso del nucleare, ha affermato lo zar, è previsto solo nel caso in cui venga messa in pericolo “l’esistenza” e “la sovranità e indipendenza” della Russia. “Gli Stati che dicono di non avere linee rosse verso la Russia devono capire che la Russia non avrà linee rosse verso di loro”, ha proseguito Putin.