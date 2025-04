Le celebrazioni per il 25 aprile, allerta sicurezza per i cortei a Roma e a Milano

Il presidente Mattarella sarà a Genova

ROMA – Allerta sicurezza per i cortei in programma oggi a Milano e Roma in occasione delle manifestazioni per l’ottantesimo anniversario del 25 aprile. Nella capitale la comunità ebraica da sola a Porta San Paolo. A Milano i palestinesi vogliono aprire il corteo.

Mattarella sarà alla manifestazione di Genova. Polemiche per le manifestazioni annullate in alcuni Comuni in concomitanza del lutto nazionale per la morte del Papa proclamato dal governo. Bella ciao vietata a Romano di Lombardia, a Cinisello stop al comizio dell’Anpi. Agli Archivi di Stato conferenze rinviate. Il Parlamento ha ricordato gli 80 anni dalla Liberazione. A Torino scontri polizia-antagonisti.

Spero che questa sia una data di tutti’, ha detto il presidente di Palazzo Madama La Russa. ‘La pluralità della Resistenza fu la sua forza’, ha affermato il presidente della Camera Fontana. Lite sui fondi per le celebrazioni