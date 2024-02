Le Fiamme Gialle sequestrano 400.000 giocattoli a Catania VIDEO

Il capannone era gestito da cinesi

CATANIA – La Guardia di Finanza ha sequestrato a Misterbianco 400 mila giocattoli contraffatti e privi delle avvertenze previste dalla legislazione sulla sicurezza. L’operazione del comando provinciale di Catania rientra in un piano volto al contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale.

Il blitz

I Finanzieri di Paternò, dopo aver individuato alcuni giocattoli contraffatti in un negozio di Biancavilla, hanno ricostruito la filiera di distribuzione. Sono giunti così a individuare l’importatore. Era un capannone gestito da cittadini cinesi a Misterbianco.

I marchi contraffatti

Si è giunti così al sequestro, in vista del Carnevale, di giocattoli che erano non conformi, perché privi del marchio CE o con il marchio contraffatto. O perché avevano marchi contraffatti di noti brand come Avenger, Barbie, Venom, Supreme, Bing, Fortnite e altri.

I titolari sono stati denunciati alla Procura di Catania per violazioni di rilevanza penale, per contraffazione e frode nell’esercizio del commercio. L’attività operativa compiuta sottolinea, ancora una volta, il ruolo primario della Guardia di Finanza nella tutela del mercato, contrastando la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard previsti dalla normativa.