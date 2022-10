Le Gi di Valentino celebra sessant’anni con una sfilata

Domenica 9 ottobre via Ruggero Settimo si trasformerà in una passerella

PALERMO – Una sfilata per celebrare sessant’anni di attività di una delle più note boutique di Palermo, le Gi di Valentino, punto di riferimento dei più importanti brand di abiti da sposa e da cerimonia.

Domenica 9 ottobre alle ore 19, via Ruggero Settimo si trasformerà in una passerella per condividere il prestigioso traguardo raggiunto dallo storico negozio, che nel tempo ha regalato emozioni e realizzato sogni delle donne che non vogliono rinunciare all’eleganza e al glamour nel giorno più importante della loro vita.

La sfilata si aprirà con un abito vintage anni ‘80 nel segno di una tradizione che affonda le sue radici nella creatività e nella lungimiranza di Evelyne Aouate e Gianni Valentino, i primi a crederci; poi proseguita con le figlie Paola e Marinda, che hanno continuato a coltivare questa passione e ad investire in questo settore.

Oggi Alessandra e Marco raccolgono l’eredità di una gestione di successo in continua evoluzione, all’insegna della qualità, dello stile e della creatività, sempre nel rispetto della tradizione di famiglia.

“Abbiamo regalato sogni per sessant’anni alle donne che ci hanno scelto” – spiega Alessandra La Commare – e vogliamo continuare a farlo. Siamo felici e orgogliosi di celebrare un traguardo così importante, che rappresenta uno stimolo per continuare a fare meglio, nel segno di una tradizione che continua e che ci dà la voglia e la forza di andare avanti con nuove idee e ambiziosi progetti per rendere le donne uniche ed indimenticabili”.

Le modelle saranno coordinate da Luca Lo Bosco / LLB Team mentre i momenti salienti saranno immortalati negli scatti fotografici di Alessio Falzone e di tutto il suo team. Le acconciature delle modelle saranno curate dall’hair-stylist Salvatore Bruno.

In foto da sx a dx Marinda Valentino, Alessandra La Commare e Paola Valentino.