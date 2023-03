Le isole del Mediterraneo fra accoglienza e solidarietà, l’Asael al dibattito

Il convegno organizzato dall'Asel di Cagliari e da altri partner con un progetto definito "ResiliEurope"

L’Asael ha partecipato ad un interessante convegno svoltosi a Palazzo dei Normanni sul tema “le isole del Mediterraneo fra accoglienza e solidarietà” organizzato dall’Asel di Cagliari e da altri partner con un progetto definito “ResiliEurope” e finanziato dalla Comunità Europea, cui hanno partecipato diversi rappresentanti di vari soggetti istituzionali di molteplici nazionalità europee.

Intervenendo nel dibattito il Presidente Matteo Cocchiara ha sottolineato come oggi i nostri enti locali si trovano in difficoltà nell’attuazione delle politiche dell’accoglienza nei propri territori, malgrado la Regione Siciliana ha emanato nel 2021 una apposita legge sull'”accoglienza ed inclusione” che però ha bisogno ancora di strumenti operativi per la sua piena ed efficace applicazione nelle varie realtà territoriali.